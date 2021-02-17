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Коли в Україні може набути чинності адаптивний карантин: названо дату

Новость на русском → Київ, Середа 17 лютого 2021 08:51
Коли в Україні може набути чинності адаптивний карантин: названо дату Фото: люди в масці (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Уряд Україні сьогодні розгляне постанову про поверення адаптивного карантину. Вона може набути чинності 22 лютого.

Про це йдеться у відповідній постанові.

Сьогодні Кабмін може повернути в Україну "зелену", "жовту", "помаранчеву" та "червону" зони.

"Ця постанова набирає чинності з 22 лютого 2021 року", - йдеться в документі.

Раніше головний санлікар Віктор Ляшко говорив, що рішення про повернення до адаптивного карантину уряд повинен прийняти до 18 лютого.

РБК-Україна писало, які обмеження будуть діяти під час адаптивного карантину.

Також повідомлялося, що в залежності від рівня епідемічної небезпеки регіони України будуть звітувати про ризики подальшого розвитку пандемії.

Також головний санлікар Віктор Ляшко заявляв, що МОЗ запропонує новий "світлофор" зон епідемічної безпеки.

Крім того, у Кабінеті міністрів вирішили, як будуть вводити "червону зону" карантину після повернення до адаптивного формату.

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