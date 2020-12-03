Степанов про карантин вихідного дня: ми бачимо зменшення кількості хворих

Карантин вихідного дня в Україні дозволив зменшити кількість хворих COVID-19. Остаточні результати ефективності карантину вихідного дня будуть представлені до кінця тижня.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, головною метою карантину вихідного дня було збити "ураганне поширення коронавірусу". Максимальний результат, який очікували отримати в МОЗ - зменшення захворюваність до 20%.

"Кінцеві результати ми побачимо, коли закінчиться цей тиждень. Тоді ми зможемо порівняти статистику. Але зараз, заздалегідь, і це підтверджують навіть такі обережні цифри, коли ми порівнюємо день до дня ми вже бачимо зменшення не тільки мов, але й кількості хворих", - заявив Степанов.

Нагадаємо, вчора на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантин вихідного дня дав позитивний ефект.

Також РБК-Україна писало, що уряд планує ввести обмеження під час свят на Новий рік.

Відзначимо, в Україні другу добу поспіль фіксують позитивну динаміку поширення коронавірусу - кількість людей, які одужали, більше, ніж нових випадків зараження. Усього за вчора заразилися майже 14,5 тисячі осіб, одужали - 15 372.