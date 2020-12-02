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Карантин вихідного дня скасували, Новий рік під питанням. Що планує Кабмін

Новость на русском → Київ, Середа 02 грудня 2020 14:38
Карантин вихідного дня скасували, Новий рік під питанням. Що планує Кабмін Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду заявив, що карантину вихідного дня в Україні більше не буде. При цьому уряд розробляє збалансоване рішення про посилення карантину в країні.

Детальніше про те, що планує Кабмін, в матеріалі РБК-Україна.

Так, Шмигаль заявив, що карантин вихідного дня дав позитивний ефект. Тільки за минулий тиждень в Україні зафіксували на 6 тисяч випадків зараження коронавірусом менше, ніж прогнозувалося раніше. Також вдалося стабілізувати ситуацію із заповненою лікарняних ліжок для COVID-19.

"Спостерігається вирівнювання ситуації з зайнятістю ліжок, яка вже місяць знаходиться на рівні 27-28 тисяч", - повідомив Шмигаль.

Зараз уряд займається напрацюванням збалансованого рішення про посилення карантину. Поки ж в Україні і на вихідних і на будніх днях будуть діяти карантинні обмеження "помаранчевої" зони.

"Кабінет міністрів поки напрацьовує найбільш збалансоване рішення щодо можливого посилення карантинних обмежень. Згідно з законом, уряд повідомить про рішення за 7 днів до їх введення", - заявив прем'єр-міністр України.

Можливі обмеження, зокрема, можуть стосуватися святкових днів. В уряді вже провели опитування серед місцевої влади.

Так, за словами Шмигаля, мери і глави ОДА згодні з повною забороною або введенням часткових обмежень щодо роботи святкових ярмарків. Також майже 90% міських голів підтримали повну заборону концертів. Ще 60% представників місцевої влади виступають за введення обмежень під час встановлення новорічної ялинки.

Раніше в уряді повідомляли, що готуються до запровадження жорсткого карантину на новорічні свята.

Також міністр культури Олександр Ткаченко заявив про необхідність введення локдауну на новорічні свята на два тижні.

Водночас секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов повідомив, що локдаун в Україні в будь-якому випадку введуть. Єдиним питанням залишається, коли саме це буде зроблено - в грудні або в січні.

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