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Ми отримали позитивний ефект від карантину вихідного дня, - Шмигаль

Новость на русском → Київ, Середа 02 грудня 2020 13:45
Ми отримали позитивний ефект від карантину вихідного дня, - Шмигаль Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантин вихідного дня дав позитивний ефект. Кількість випадків коронавірусу за попередній тиждень зменшилася на 6 тисяч, в порівнянні з прогнозами.

Про це Шмигаль заявив під час засідання Кабінету міністрів 2 грудня.

"Ми отримали позитивний ефект на кінець карантину вихідного дня, 30 листопада. За попередній тиждень ми отримали на 6 тисяч випадків захворювання менше, ніж це було прогнозовано", - заявив прем'єр.

Він додав, що посилені заходи на вихідних дещо стабілізували ситуацію і в лікарнях.

"Спостерігається вирівнювання ситуації з зайнятістю ліжок, яка вже місяць знаходиться на рівні 27-28 тисяч зайнятих", - повідомив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан заявив, що карантин вихідного дня не дав результатів.

При цьому РБК-Україна писало, що згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, в країні сповільнилися темпи захворюваності COVID-19.

Відзначимо, за вчора в Україні зафіксували трохи більше 13 тисяч нових випадків коронавірусу. При цьому вдруге з початку пандемії одужали більше людина, ніж заразилися.

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