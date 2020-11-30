Степанов про COVID-19 в Україні: ситуація залишається напруженою

В Україні продовжує залишатися напруженою ситуація з поширенням коронавірусу. За минулий тиждень в країні зафіксували майже на 7 тисяч більше нових випадків COVID-19, ніж тижнем раніше.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Так, за минулий тиждень було виявлено 96 936 нових випадків COVID-19. Тижнем раніше заразилися рівно 90 тисяч осіб. Крім цього продовжує збільшуватися кількість госпіталізацій - за минулу до лікарні потрапили 11 606 осіб, тижнем раніше 10 597.

"Ситуація залишається досить напруженою. Збільшується кількість хворих і як наслідок збільшується кількість людей, які госпіталізуються в наші лікарні", - заявив Степанов.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні вперше за два тижні виявили менше ніж 10 тисяч нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень в Києві, Дніпропетровській, Одеській, Запорізькій і Київській областях.

Також повідомлялося, що в Україні зменшилася заповненість лікарняних ліжок для пацієнтів з COVID-19. Станом на 29 листопада заповненими залишалися 47,5% ліжок.

Зазначимо, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував можливість введення "інтелектуального локдауну" в Україні.