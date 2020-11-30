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Степанов о COVID-19 в Украине: ситуация остается напряженной

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине продолжает оставаться напряженной ситуация с распространением коронавируса. За прошедшую неделю в стране зафиксировали почти на 7 тысяч больше новых случаев COVID-19, чем неделей ранее.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Так, за прошедшую неделю было выявлено 96 936 новых случаев COVID-19. Неделей ранее заразились ровно 90 тысяч человек. Кроме этого продолжает увеличиваться число госпитализаций - за прошедшую в больницу попали 11 606 человек, неделей ранее 10 597.

"Ситуация остается достаточно напряженной. Увеличивается количество больных и как следствие увеличивается количество людей, которые госпитализируются в наши больницы", - заявил Степанов.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине впервые за две недели выявили менее 10 тысяч новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Днепропетровской, Одесской, Запорожской и Киевской областях.

Также сообщалось, что в Украине уменьшилась заполненность больничных коек для пациентов с COVID-19. По состоянию на 29 ноября заполненными оставались 47,5% кроватей.

Отметим, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал возможность введения "интеллектуального локдауна" в Украине.

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