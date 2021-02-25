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Стало відомо, які документи потрібні при вакцинації від COVID

Автор: Уляна Безпалько

При вакцинації від COVID в Україні треба при собі мати паспорт та ідентифікаційний код. Останній потрібен, якщо немає підписаної декларації з сімейним лікарем.

Про це РБК-Україна розповів регіональний координатор з вакцинації в Києві, начальник відділу первинної медико-санітарної допомоги департаменту охорони здоров'я КМДА Василь Животенюк.

Зазначимо, на першому етапі вакцинації в Україні отримують щеплення медики.

"Якщо у медичного працівника є декларація з сімейним лікарем, то якщо він назве своє ім'я, лікар зможе його знайти в системі. Але ми просимо, щоб все ж був при собі паспорт, щоб не було жодних збоїв", - зазначив Животенюк.

Якщо ж декларації з сімейним лікарем немає, тоді обов'язково потрібні паспорт та ідентифікаційний код.

"Без цього ніяк не внесуть до електронної системи, процес внесення займе приблизно 15-20 хвилин", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що COVID-вакцинація сьогодні розпочнеться в усіх областях.

На сьогодні в країні доступні 500 000 доз вакцини, чергова партія очікується на початку березня.

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