Стало відомо, які документи потрібні при вакцинації від COVID

Зазначимо, на першому етапі вакцинації в Україні отримують щеплення медики.

"Якщо у медичного працівника є декларація з сімейним лікарем, то якщо він назве своє ім'я, лікар зможе його знайти в системі. Але ми просимо, щоб все ж був при собі паспорт, щоб не було жодних збоїв", - зазначив Животенюк.

Якщо ж декларації з сімейним лікарем немає, тоді обов'язково потрібні паспорт та ідентифікаційний код.

"Без цього ніяк не внесуть до електронної системи, процес внесення займе приблизно 15-20 хвилин", - додав він.