В Україні почалася COVID-вакцинація: де вже прищеплюють

У середу, 24 лютого, в Україні стартувала кампанія з вакцинації від коронавірусу . Однак тільки сьогодні очікується, що COVID-вакцину доставлять в усі регіони країни.

Про те, які області вже почали вакцинувати від коронавіруса, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Вакцинація в Україні проводиться препаратом AstraZeneca (Covishield), який закупив уряд. Вакцина виробляється на потужностях індійського Serum Institute.

Черкаська область

Першим регіоном, який почав вакцинацію в Україні, стала Черкаська область. Першу вакцину отримав лікар-реаманітолог з міста Черкаси, який працює в коронавірусному відділенні Черкаської обласної лікарні.

Київська область

Перше щеплення в регіоні зробили в Броварах лікарю дорослого інфекційного відділення Тетяні Шульженко. Процес вакцинації зайняв 15 хвилин, перед щепленням уточнювали інформацію про самопочуття і наявності хронічних захворювань.

Вінницька область

Вакцинація в регіоні розпочалася 24 лютого. Перший укол препаратом був зроблений лікарю Людмилі Бойко, яка входить до складу мобільної медичної бригади. Вона ж буде вакцинувати інших.

Чернігівська область

В Чернігівській області першим прищепився від COVID-19 завідувач відділення обласної лікарні Ігор Кузин. За його словами, щепитися йому було не страшно, а після вакцини він почуває себе добре.

Житомирська область

Вакцинація в області розпочалася у середу ввечері. Першим отримав щеплення завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії Житомирської міської лікарні №2.

Чернівецька область

Кампанія з вакцинації в області розпочалася в четвер, 25 лютого. Першим вакцину від COVID-19 отримав дитячий лікар-анестезіолог Олександр Теслицький.

Першими словами медика після вакцинації стали: "Дихання спокійне, жодних скарг".

Київ

В українській столиці вакцинація почалася в четвер о 10:00. Першого вакцинували завідувача відділення Олександрівської клінічної лікарні Олексія Куценка. Він перехворів на коронавірус в листопаді.

Після щеплення лікар заявив, що почувається добре.

Запорізька область

В Запоріжжі першим прищепили лікаря-анестезіолога Ярослава Наговського. Разом з ним першу дозу вакцини AstraZeneca отримали п'ять медиків, які будуть проводити вакцинацію.

Сумська область

Перше щеплення в Сумській області отримав лікар-анестезіолог Дмитро Білоборов. За ним лікарі спостерігали 30 хвилин.

Другим вакцинованим пацієнтом була лікар Сумського обласного госпіталю для ветеранів війни Наталія Зеленська, яка з жовтня працює у відділенні для надання допомоги хворим COVID-19.

Луганська область

В області першими щеплення від коронавірусу отримали медична сестра мобільної бригади допомоги» Людмила Глущенко і лікар-кардіоревматолог Луганської обласної дитячої лікарні Сергій Пономарьов.