UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Стало известно, какие документы нужны при вакцинации от COVID

Автор: Ульяна Безпалько

При вакцинации от COVID в Украине нужно при себе иметь паспорт и идентификационный код. Последний нужен, если нет подписанной декларации с семейным врачом.

Об этом РБК-Украина рассказал региональный координатор по вакцинации в Киеве, начальник отдела первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения КГГА Василий Животенюк.

Отметим, на первом этапе вакцинации в Украине прививки получают медики.

"Если у медицинского сотрудника есть декларация с семейным врачом, то если он назовет свое имя, врач сможет его найти в системе. Но мы просим, чтобы все же был при себе паспорт, чтобы не было никаких сбоев", - отметил Животенюк.

Если же декларации с семейным врачом нет, тогда обязательно нужны паспорт и идентификационный код.

"Без этого никак не внесут в электронную систему, процесс внесения займет примерно 15-20 минут", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что COVID-вакцинация сегодня начнется во всех областях.

На сегодня в стране доступны 500 000 доз вакцины, очередная партия ожидается в начале марта.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины документывакцинацияCOVID-19
Читайте также
Резников о вакцинации в Крыму и ОРДЛО: это военное преступление
Прогноз погоды