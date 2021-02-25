Стало известно, какие документы нужны при вакцинации от COVID

Отметим, на первом этапе вакцинации в Украине прививки получают медики.

"Если у медицинского сотрудника есть декларация с семейным врачом, то если он назовет свое имя, врач сможет его найти в системе. Но мы просим, чтобы все же был при себе паспорт, чтобы не было никаких сбоев", - отметил Животенюк.

Если же декларации с семейным врачом нет, тогда обязательно нужны паспорт и идентификационный код.

"Без этого никак не внесут в электронную систему, процесс внесения займет примерно 15-20 минут", - добавил он.