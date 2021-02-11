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Сніговий колапс. Київ накрила негода: скільки триватиме і коли закінчиться

Автор: Ирина Гамерская

Погода в Києві продовжує погіршуватися. За прогнозом синоптиків, снігопад в столиці триватиме до вечора 13 лютого. Через негоду в Києві закриті школи, водіїв закликають не користуватися особистими автомобілями.

Детальніше про ситуацію в Києві - в матеріалі РБК-Україна.

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Київ закрив школи і скасував ярмарки

Увечері 10 лютого столична влада оголосили про закриття шкіл і садочків у Києві через негоду. Освітні установи не будуть працювати сьогодні і завтра.

Крім того, через погіршення погоди в Києві не будуть проведені традиційні продуктові ярмарки.

Транспортний колапс через снігопад в Києві

Через снігопад в Київ не пускають фури, громадський транспорт курсує із запізненням, а метрополітен попередив про можливе закриття станцій. Крім того, місцева влада закликає автомобілістів не виїжджати на власних машинах і не паркувати їх уздовж доріг.

Снігопад в Києві

Як повідомив вчора на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, за два дні снігопаду в столиці випало 35 см снігу. Снігоприбиральна техніка цілодобово розчищає дороги, підключають навіть БТР. Разом з тим, за прогнозами синоптиків, снігопад в Києві триватиме до вечора суботи, 13 лютого.

Погода в Києві: йде нове похолодання

За прогнозом синоптиків, окрім снігопадів Київ накриють морози. Зокрема, 12 лютого температура в Києві опуститься до -10, 13 лютого - до -12 вдень і -14 вночі, 14 лютого снігопади припиняться, але мороз посилиться до -13 вдень і -18 вночі, 15 лютого похолодає ще більше - до - 16 вдень і -21 вночі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через снігопад в п'яти областях, а також на під'їздах до Києва обмежено рух транспорту.

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