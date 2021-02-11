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Снежный коллапс. Киев накрыла непогода: сколько продлится и когда закончится

Автор: Ирина Гамерская

Погода в Киеве продолжает ухудшаться. По прогнозу синоптиков, снегопад в столице продлится до вечера 13 февраля. Из-за непогоды в Киеве закрыты школы, водителей призывают не пользоваться личными автомобилями.

Подробнее о ситуации в Киеве - в материале РБК-Украина.

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Киев закрыл школы и отменил ярмарки

Вечером 10 февраля столичные власти объявили о закрытии школ и садиков в Киеве из-за непогоды. Образовательные учреждения не будут работать сегодня и завтра.

Кроме того, из-за ухудшения погоды в Киеве не будут проведиться традиционные продуктовые ярмарки.

Транспортный коллапс из-за снегопада в Киеве

Из-за снегопада в Киев не пускают фуры, общественный транспорт курсирует с опозданием, а метрополитен предупредил о возможном закрытии станций. Кроме того, местные власти призывают автомобилистов не выезжать на собственных машинах и не парковать их вдоль дорог.

Снегопад в Киеве

Как сообщил вчера на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, за два дня снегопада в столице выпало 35 см снега. Снегоуборочная техника круглосуточно расчищает дороги, подключают даже БТР. Вместе с тем, по прогнозам синоптиков, снегопад в Киеве продлится до вечера субботы, 13 февраля.

Погода в Киеве: идет новое похолодание

По прогнозу синоптиков, помимо снегопадов Киев накроют морозы. В частности, 12 февраля температура в Киеве опустится до -10, 13 февраля - до -12 днем и -14 ночью, 14 февраля снегопады прекратятся, но мороз усилится до -13 днем и -18 ночью, 15 февраля похолодает еще больше - до -16 днем и -21 ночью.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за снегопада в пяти областях, а также на подъездах к Киеву ограничено движение транспорта.

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