Снігопад та значні затори: яка ситуація в Києві

Наразі ускладнено рух транспорту на більшості головних вулиць міста. Зокрема, затори утворились на проспекті Степана Бандери, проспекті Перемоги, Голосіївському проспекті, Набережному шосе, Наддніпрянському шосе, проспекті Валерія Лобановського.

Фото: затори в Києві (Google Maps)

Також затори утворились на Майдані Незалежності, вулиці Хрещатик, вулиці Іллєнка, вулиці Січових Стрільців, вулиці Богатирська, Мінському проспекті, а також на всіх київських мостах.

Ускладнено рух біля кожної станції метро. На лівому березі значні затори на Харківському шосе, вулиці Центральна, вулиці Світла та на всіх проспектах зі сторони мостів.

Зазначимо, зараз у столиці йде снігопад, який супроводжується шквальним вітром.