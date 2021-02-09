RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Снігопад та значні затори: яка ситуація в Києві

Автор: Анастасія Рокитна

У Києві другий день триває сильний снігопад. Через це на дорогах міста утворились масштабні затори.

Про це свідчать дані карти Google Maps.

Популярні новини
В Україні скасували трудові книжки. Що потрібно знати 05 лютого 2021
Рух поїздів затримується більше ніж на дві години: УЗ назвала причину 06 лютого 2021
Тупицький працює дистанційно з документами, - КСУ 05 лютого 2021
На Україну насуваються снігопади і морози: які області під загрозою 05 лютого 2021
Коронавірус в Україні: скільки триватиме карантин і коли розпочнеться вакцинація 06 лютого 2021
НС на "Укрзалізниці": вантажні вагони підняли, але потяги ще затримуються 07 лютого 2021
До 20 см снігу в Києві та сильні морози: синоптики назвали дату нового похолодання 06 лютого 2021
Негода в Україні: українців просять завтра не виходити з дому 07 лютого 2021
Сніг до 20 см і шквальний вітер: погода в Києві погіршиться 8 лютого 05 лютого 2021
Поки що добровільно: Зеленський розповів, хто не має права відмовитися від вакцини 08 лютого 2021

Наразі ускладнено рух транспорту на більшості головних вулиць міста. Зокрема, затори утворились на проспекті Степана Бандери, проспекті Перемоги, Голосіївському проспекті, Набережному шосе, Наддніпрянському шосе, проспекті Валерія Лобановського.

Фото: затори в Києві (Google Maps)

Також затори утворились на Майдані Незалежності, вулиці Хрещатик, вулиці Іллєнка, вулиці Січових Стрільців, вулиці Богатирська, Мінському проспекті, а також на всіх київських мостах.

Ускладнено рух біля кожної станції метро. На лівому березі значні затори на Харківському шосе, вулиці Центральна, вулиці Світла та на всіх проспектах зі сторони мостів.

Зазначимо, зараз у столиці йде снігопад, який супроводжується шквальним вітром.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на сьогодні. У більшості областях України очікується снігопад. Вдень температура повітря в країні буде коливатись від -4 до +11, однак вночі вдарять морози.

Раніше повідомлялось, що через значне похолодання в Україні, яке супроводжується снігопадами та сильним вітром, ускладнено рух транспорту на в'їзді в Київ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України похолодание
Читайте також
Ще в одній області обмежили рух транспорту через негоду
Більше 1 метру снігу та затримка авіарейсів: в Україні вирує негода
Прогноз погоди