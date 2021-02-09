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Снегопад и значительные пробки: ситуация в Киеве

Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве второй день продолжается сильный снегопад. Из-за этого на дорогах города образовались масштабные пробки.

Об этом свидетельствуют данные карты Google Maps.

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Сейчас затруднено движение транспорта на большинстве главных улиц города. В частности, пробки образовались на проспекте Степана Бандеры, проспекте Победы, Голосеевском проспекте, Набережном шоссе, Надднепрянском шоссе, проспекте Валерия Лобановского.

Фото: пробки в Киеве (Google Maps)

Также пробки образовались на Майдане Независимости, улице Крещатик, улице Ильенко, улице Сечевых Стрельцов, улице Богатырская, Минском проспекте, а также на всех киевских мостах.

Затруднено движение возле каждой станции метро. На левом берегу значительные пробки на Харьковском шоссе, улице Центральная, улице Светлая и на всех проспектах со стороны мостов.

Отметим, сейчас в столице идет снегопад, который сопровождается шквалистым ветром.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на сегодня. В большинстве областях Украины ожидается снегопад. Днем температура воздуха в стране будет колебаться от -4 до +11, однако ночью ударят морозы.

Ранее сообщалось, что из-за значительного похолодания в Украине, которое сопровождается снегопадами и сильным ветром, затруднено движение транспорта на въезде в Киев.

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