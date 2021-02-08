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Більше 1 метру снігу та затримка авіарейсів: в Україні вирує негода

Новость на русском → Київ, Понеділок 08 лютого 2021 15:30
Більше 1 метру снігу та затримка авіарейсів: в Україні вирує негода Фото: похолодання (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Через значне похолодання в Україні, яке супроводжується снігопадами та сильним вітром, ускладнено рух транспорту на в'їзді в Київ. Також затримуються авіарейси в київському та львівському аеропортах.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Як повідомляють в УкрГідрометцентрі, на сніголавинній станції Пожежевська сильні снігопади. Випало до 132 сантиметрів снігу. На сніголавинному посту Драгобрат висота снігового покриву становить 99 сантиметрів.

Також попереджають, що у Закарпатській та Івано-Франківській областях значна сніголавинна небезпека (3 рівень) у зв'язку з відлигою та опадами.

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" працює в штатному режимі, незважаючи на снігопад у столиці. Втім, прес-служба аеропорту попереджає, що можуть бути затримки.

Рейси до та з Одеси - затримуються. Перельоти зі Львова - взагалі скасували.

Також були проблеми зі злетом і посадкою на іншому столичному аеропорту - "Київ" у Жулянах. Там вранці на 25-ть хвилин затримали виліт у Берлін і на півгодини запізнився літак із Запоріжжя.

Також з 15:00 обмежено в'їзд у Київ для вантажівок. Обмеження діятимуть до покращення погодних умов, попереджає прес-служба КМДА.

За прогнозом синоптиків, снігопад посилиться у другій половині дня, а обмеження дозволить мінімізувати затори та забезпечити рух снігоприбиральної техніки.

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Posted by Киев Оперативный on Monday, February 8, 2021

Через снігопади в семи областях обмежили рух вантажівок. Мова йде про Київську, Полтавську, Рівненську, Житомирську, Черкаську, Чернігівську та Волинську область.

В Одесі також значно погіршилась погода. На дорогах утворились сильна ожеледиця, в місті снігопади та шквальний вітер. Через були проблеми з рухом трамваїв.

Фото: негода в Одесі (dumskaya.net)

Раніше синоптики давали прогноз погоди на сьогодні і попереджали, що в усіх областях похолодає. Було оголошено штормове попередження.

Нагадаємо, в Україні розгорнуто майже 5 тисяч пунктів обігріву в регіонах. У Києві працюють понад 30 таких пунктів.

Зазначимо, влада Києва звернулася до автомобілістів із закликом залишити автівки вдома та скористатися громадським транспортом.

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