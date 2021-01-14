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Снігопад у Києві: на дорогах вже сталося понад 150 аварій

Новость на русском → Київ, Четвер 14 січня 2021 20:13
Снігопад у Києві: на дорогах вже сталося понад 150 аварій Фото: сніг у Києві (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Сьогодні у Києві спостерігається інтенсивний снігопад, який порушує рух транспорту. На дорогах столиці вже зареєстрували десятки дорожньо-транспортних аварій.

Про це повідомила Патрульна поліція Києва у Telegram.

Станом на 19:00 правоохоронці отримали 159 повідомлень про автомобільні аварії на дорогах Києва.

"Патрульні у посиленому режимі опрацьовують ДТП та оперативно відновлюють рух", - заявили в поліції.

Нагадаємо, синоптики попередили про снігопади та морози в Україні до кінця тижня. Прогнозують похолодання до -21 градуса.

Крім того, синоптики попередили про снігопад у Києві. Опади прогнозували сьогодні та завтра.

Також РБК-Україна писало, що через снігопад у Києві сьогодні ввечері утворилися сильні затори. Рух ускладнено і на правому, і на лівому берегах столиці. Серйозні затори спостерігаються на Південному мості, а також мостах Метро і Патона.

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