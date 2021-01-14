Снігопади і морози до -21: прогноз до кінця тижня

В Україні снігопади закінчаться у суботу, 16 січня. Після цього йдуть сильні морози.

Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз на п'ятницю

У п'ятницю, 15 січня, в Україні будуть снігопади та сильні морози. У західних областях вдень температура повітря складе -4-11, а вночі до -11. На півночі та в центрі країни вдень буде -1-6, а вночі -5-8. У південних та східних областях вдень -3-7, а вночі -2-8.

У Києві у цей день прогнозують снігопад. Температура повітря складе -9-11, вночі буде так само.

Прогноз на суботу

У суботу, 16 січня, сніг буде лише в трьох областях - Харківській, Луганській та Донецькій. На іншій території країни буде хмарно та хмарно з проясненнями.

У західних областях температура повітря вдень опустить до -6-12, а вночі -6-16. На півночі та в центрі країні вдень буде -11-14, а вночі опустить до -16. У східних та південних областях температура повітря вдень складе -7-11, а вночі -9-13.

У Києві у цей день буде хмарно з проясненнями. Вдень температура опуститься до -11-13, вночі буде так само.

Прогноз на неділю

У неділю, 17 січня, снігопади передають в західних областях, там вдень буде -12-14, а вночі -15-19. На сході та в центрі країни температура повітря вдень складе -8-14, а вночі -12-19. У північних областях вдень буде -12-14, а вночі -16-18.

У Києві сьогодні буде хмарно. Вдень температура повітря складе -11-13, а вночі -13-17.

Також синоптики попереджають, що місцями температура повітря може опуститись до -21. Така погода буде до 18 січня.

Нагадаємо, в Україні розгортають мережу пунктів обігріву через різке похолодання.