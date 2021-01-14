Снегопад в Киеве: на дорогах уже произошло более 150 аварий

Сегодня в Киеве наблюдается интенсивный снегопад, который нарушает движение транспорта. На дорогах столицы уже зарегистрировали десятки дорожно-транспортных аварий.

Об этом сообщила Патрульная полиция Киева в Telegram.

По состоянию на 19:00 правоохранители получили 159 сообщений об автомобильных авариях на дорогах Киева.

"Патрульные в усиленном режиме обрабатывают ДТП и оперативно возобновляют движение", - заявили в полиции.

Напомним, синоптики предупредили о снегопадах и морозах в Украине до конца недели. Прогнозируют похолодание до -21 градуса.

Кроме того, синоптики предупредили о снегопаде в Киеве. Осадки прогнозировали сегодня и завтра.

Также РБК-Украина писало, что из-за снегопада в Киеве сегодня вечером образовались сильные пробки. Движение затруднено и на правом, и на левом берегах столицы. Серьезные заторы наблюдаются на Южном мосту, а также мостах Метро и Патона.