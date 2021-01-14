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У Києві утворилися затори через снігопад: карта

Новость на русском → Київ, Четвер 14 січня 2021 18:32
У Києві утворилися затори через снігопад: карта Фото: пробки в Києві (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

У четвер ввечері, 14 січня, в Києві утворилися суттєві затори на тлі снігопаду в місті. Рух ускладнено в центральній частині столиці.

Про це свідчать дані Google maps.

В центральній частині столиці рух ускладнено на Хрещатику, бульварах Тараса Шевченка та Лесі Українки, вулицях Михайлівській, Грушевського, Шовковичній, Басейній, Володимирській, Мечникова, Жилянській, Великій Житомирській, Саксаганського, Льва Толстого.

У Києві утворилися затори через снігопад: карта

Пробки і труднощі є і на інших дорогах центру і правого берега столиці - на проспекті Перемоги, вулицях Гетьмана, Борщагівській, Чоколівському бульварі, Воздушнофлотском проспекті Чорновола, Павлівської, Дмитрівської, Гончара, Січових Стрільців, Довженка, Тихого, Виговського, проспекті Лобановського, Голосіївському проспекті, а також Окружній дорозі.

Серйозні ускладнення руху на Південному мості, мостах Метро і Патона.

Крім цього, проблеми з рухом є і на Лівому березі Києва - на Броварському проспекті, вулиці Окіпної, Сверстюка, Миропільської, проспекті Соборності, Харківському шосе, Дарницькій площі, проспекті Гагаріна, Дніпровській набережній.

У Києві утворилися затори через снігопад: карта

Нагадаємо, синоптики попередили про снігопад у Києві в четвер і п'ятницю. Також у столиці прогнозують сильне похолодання.

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