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Школи Києва виходять з карантину, але можуть повернутися на дистанційку: названа умова

Новость на русском → Київ, Неділя 24 січня 2021 15:29
Школи Києва виходять з карантину, але можуть повернутися на дистанційку: названа умова Фото: порожній клас у школі (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

Школи Києва поновлять повноцінну роботу з 25 січня, після завершення жорсткого карантину. Але при погіршенні епідеміологічної ситуації можуть перейти на змішану систему навчання.

Про це повідомляє Київська державна міська адміністрація.

У КМДА зазначили, що при погіршенні ситуації із захворюваністю в місті не переводитимуть на дистанційне навчання відразу всіх учнів. Як і раніше, у разі спалаху заражень будуть відправляти на дистанційне навчання окремі класи чи школи.

Нагадаємо, після завершення жорсткого карантину в Україні дозволена повноцінна робота закладів загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти. Університети і ПТУ можна буде відвідувати тільки групами не більше 20 чоловік.

Якщо на самоізоляції буде знаходитися половина шукачів освіти і персоналу, то такий заклад будуть відправляти на карантин. Також у закладах освіти забороняється проводити заходи за участю дітей з більш ніж однієї групи або класу і з глядачами.

Опівночі 25 січня в Україні завершиться дія січневого локдауну. РБК-Україна розповідало, що буде дозволено та заборонено з 25 січня.

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