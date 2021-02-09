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Ситуація в Києві: випало 30 см снігу, погода продовжує погіршуватись

Автор: Анастасія Рокитна

У Києві за дві доби випало 30 сантиметрів снігу. Спецтехніка продовжує працювати, за вчора вивезли 350 тонн снігу.

Про це повідомив в ході брифінгу заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.

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За його словами, вночі працювало 459 одиниць техніки та 260 працівників для розчищення снігу.

"За дві доби Києві випало майже 30 см опадів. Всі служби працюють в цілодобовому режимі зі штрафом 1700 гривень", - зазначив він.

Відповідно до Адміністративного кодексу, штраф за порушення у частині неякісного прибирання снігу - до 1700 грн.

Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, в свою чергу, зазначив, що майже весь громадський транспорт вийшов на лінію. В місті продовжують евакуйовувати транспортні засоби, які заважають руху.

"За добу 141 одиниця транспорту евакуйована... За добу 350 тон снігу вивезено", - повідомив він.

Зазначимо, за прогнозами синоптиків, снігопади в Києві будуть і в середу. Киян просять не використовувати власні авто, а також не лишати машини на узбіччях, крайніх смугах доріг і тротуарах.

Нагадаємо, у Києві снігопад триває більше 30 годин. Розчищене швидко засипає знову, на дорогах міста утворився транспортний колапс.

Зокрема, зранку на дорогах міста утворились масштабні затори.

Раніше повідомлялось, що в Україні через негоду без світла залишились 273 населених пунктів.

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