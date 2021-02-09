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Снігопад та значні затори: яка ситуація в Києві

Новость на русском → Київ, Вівторок 09 лютого 2021 09:00
Снігопад та значні затори: яка ситуація в Києві Фото: похолодання (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Києві другий день триває сильний снігопад. Через це на дорогах міста утворились масштабні затори.

Про це свідчать дані карти Google Maps.

Наразі ускладнено рух транспорту на більшості головних вулиць міста. Зокрема, затори утворились на проспекті Степана Бандери, проспекті Перемоги, Голосіївському проспекті, Набережному шосе, Наддніпрянському шосе, проспекті Валерія Лобановського.

Снігопад та значні затори: яка ситуація в КиєвіФото: затори в Києві (Google Maps)

Також затори утворились на Майдані Незалежності, вулиці Хрещатик, вулиці Іллєнка, вулиці Січових Стрільців, вулиці Богатирська, Мінському проспекті, а також на всіх київських мостах.

Ускладнено рух біля кожної станції метро. На лівому березі значні затори на Харківському шосе, вулиці Центральна, вулиці Світла та на всіх проспектах зі сторони мостів.

Зазначимо, зараз у столиці йде снігопад, який супроводжується шквальним вітром.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на сьогодні. У більшості областях України очікується снігопад. Вдень температура повітря в країні буде коливатись від -4 до +11, однак вночі вдарять морози.

Раніше повідомлялось, що через значне похолодання в Україні, яке супроводжується снігопадами та сильним вітром, ускладнено рух транспорту на в'їзді в Київ.

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Снігопад та значні затори: яка ситуація в Києві
Снігопад та значні затори: яка ситуація в Києві
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