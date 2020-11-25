Синод Кіпрської православної церкви схвалив визнання автокефалії ПЦУ

Синод Православної церкви Кіпру схвалив рішення про визнання автокефалії Православної церкви України (ПЦУ). Рішення було підтримано більшістю голосів.

Про це повідомили в прес-службі Православної церкви Кіпру.

За таке рішення проголосували 10 представників Синоду ПЦК, проти - 7.

"Священний Синод церкви Кіпру на засіданнях 23 і 25 листопада 2020 докладно обговорив українське церковне питання і проблемну ситуацію, що виникла з поминанням блаженнішим архієпископом Кіпрським Хрізостомом Єпіфанія як предстоятеля церкви України, і вирішив не виступати проти цього рішення його блаженства", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, місяць тому предстоятель ПЦК Хризост II під час літургії оголосив про визнання автокефалія Православної церкви України.

Таким чином автокефалію ПЦУ визнали вже Православна церква Кіпру, Вселенський Патріархат, Церкви Греції і Олександрійського Патріархату.

Також РБК-Україна писало, що Румунська православна церква заявила про згоду з наданням автокефалії ПЦУ, але виступила за консенсус між Вселенським і Московським патріархатами.