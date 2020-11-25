Синод Кипрской православной церкви одобрил признание автокефалии ПЦУ

Синод Православной церкви Кипра одобрил решение о признании автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ). Решение было поддержано большинством голосов.

Об этом сообщили в пресс-службе Православной церкви Кипра.

За такое решение проголосовали 10 представителей Синода ПЦК, против - 7.

"Священный Синод церкви Кипра на заседаниях 23 и 25 ноября 2020 подробно обсудил украинский церковный вопрос и проблемную ситуацию, возникшую с поминовением блаженнейшим архиепископом Кипрским Хризостомом Епифания как предстоятеля церкви Украины, и решил не выступать против этого решения его блаженства", - говорится в сообщении.

Напомним, месяц назад предстоятель ПЦК Хризост II во время литургии объявил о признании автокефалия Православной церкви Украины.

Таким образом автокефалию ПЦУ признали уже Православная церковь Кипра, Вселенский Патриархат, Церкви Греции и Александрийского Патриархата.

Также РБК-Украина писало, что Румынская православная церковь заявила о согласии с предоставлением автокефалии ПЦУ, но выступила за консенсус между Вселенским и Московским патриархатами.