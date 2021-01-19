Коли прийде потепління в Україну: синоптики назвали точну дату

Потепління в Україну прийде вже у четвер, 21 січня. Температура повітря підвищиться і країну накриє відлига.

Про це повідомляє прес-служба УкрГідрометцентру.

Як прогнозують 21-22 січня морози відійдуть, опадів теж не прогнозують. Лише в Карпатському регіоні в четвер буде невеликий сніг, а 22 січня невеликий дощ.

Завтра на заході країни невеликий сніг, вдень місцями з дощем, на Закарпатті помірний сніг, на решті території без опадів.

Ще завтра температура повітря вночі буде -15-20, вдень -5-10 морозу, у північно-східних та східних областях вночі -21-26, вдень -12-17 морозу. На заході країни вночі -4-9 морозу, вдень від -2 морозу до -3 тепла.

Як РБК-Україна писало, хвиля теплого повітря з Середземного моря принесе в України відлигу. До вихідних температура у деяких регіонах України підніметься майже до 10 градусів тепла.

Нагадаємо, в Україні холодна погода триває, сніг йде у Київській, Львівській, Сумській, Полтавській і Харківській, у центральних, Сумській областях. Температура повітря коливається від -5 до -23.