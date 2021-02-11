Сильні морози утримаються в Україні щонайменше тиждень, після чого можлива відлига

Антициклон принесе в Україну сильне похолодання та нічні морози до 27 градусів. Після 20 лютого не виключається відлига та потепління до нуля градусів.
Про це в коментарі РБК-Україна сказала заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.
Як зазначила Голеня, найсильніші морози очікуються 15-18 лютого, коли нічна температура впаде до 18-24 градусів, на півночі до 26-27 градусів морозу.
"До 20 лютого ми не очікуємо підвищення температури до значень відлиги", - сказала вона, і додала прогнозні дані уточнюються кожного дня.
За її словами, попередні розрахунки не виключають потепління до нуля градусів близько 20 лютого. Водночас найбільш точний прогноз можливий лише за дві-три доби до конкретної дати, максимум - за п'ять діб.
"Сподіваємося, що після 20 лютого чи пошириться атлантичне повітря, чи з Середземного моря, і тому буде послаблення морозів", - додала заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру.
Нагадаємо, начальник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик повідомив, що упродовж поточного тижня очікуються різкі зміни погоди. Після потепління в Україну повернуться морози.
Відзначимо, наприкінці січня в Укргідрометцентрі не виключали повернення 30-градусних морозів до кінця зими. Як зазначила заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, таке похолодання триватиме недовго.