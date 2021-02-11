Сильні морози утримаються в Україні щонайменше тиждень, після чого можлива відлига

Як зазначила Голеня, найсильніші морози очікуються 15-18 лютого, коли нічна температура впаде до 18-24 градусів, на півночі до 26-27 градусів морозу.

"До 20 лютого ми не очікуємо підвищення температури до значень відлиги", - сказала вона, і додала прогнозні дані уточнюються кожного дня.

За її словами, попередні розрахунки не виключають потепління до нуля градусів близько 20 лютого. Водночас найбільш точний прогноз можливий лише за дві-три доби до конкретної дати, максимум - за п'ять діб.

"Сподіваємося, що після 20 лютого чи пошириться атлантичне повітря, чи з Середземного моря, і тому буде послаблення морозів", - додала заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру.