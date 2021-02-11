UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Сильные морозы удержатся в Украине минимум неделю, после чего возможна оттепель

Автор: Александр Белоус

Антициклон принесет в Украину сильное похолодание и ночные морозы до 27 градусов. После 20 февраля не исключается оттепель и потепление до нуля градусов.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

Популярные новости
"Стихия охватила Европу": Кличко показал как чистят снег в Киеве 09 февраля 2021
Киевский метрополитен предупредил о возможном закрытии станций 10 февраля 2021
Снегопад, дождь и мороз до -14: прогноз погоды на сегодня 10 февраля 2021
В Киеве выпало 35 см снега 10 февраля 2021
В Украине хотят отменить обязательные письма нарушителям ПДД 10 февраля 2021
В Киеве горел детский сад, эвакуировали более 100 детей 09 февраля 2021
В президентском рейтинге лидируют три кандидата: кого поддерживают украинцы 09 февраля 2021
Ситуация в Киеве: выпало 30 см снега, погода продолжает ухудшаться 09 февраля 2021
В Киеве закрывают школы и садики. В КГГА назвали причину 10 февраля 2021
Киев засыпало снегом. В городе введено оперативное положение для транспорта 10 февраля 2021

Как отметила Голеня, самые сильные морозы ожидаются 15-18 февраля, когда ночная температура упадет до 18-24 градусов, на севере до 26-27 градусов мороза.

"До 20 февраля мы не ожидаем повышения температуры до значений оттепели", - сказала она, и добавила прогнозные данные уточняются каждый день.

По ее словам, предварительные расчеты не исключают потепление до нуля градусов около 20 февраля. В то же время наиболее точный прогноз возможен только за два - три дня до конкретной даты, максимум - за пять дней.

"Надеемся, что после 20 февраля распространится ил атлантический воздух, или со Средиземного моря, и поэтому будет ослабление морозов", - добавила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра.

Напомним, начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык сообщил РБК-Украина, что в течение текущей недели ожидаются резкие изменения погоды. После потепления в Украину вернутся морозы.

Отметим, в конце января в Укргидрометцентре не исключали возврата 30-градусных морозов до конца зимы. Как отметила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, такое похолодание продлится недолго.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины прогнозморозыПогода
Читайте также
На Черное и Азовское моря надвигается шторм
Резкое похолодание идет в Украину: синоптики назвали дату
Прогноз погоды