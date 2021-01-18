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Сильні морози і сніг на заході: якою буде погода на Водохреща

Новость на русском → Україна, Понеділок 18 січня 2021 17:13
Сильні морози і сніг на заході: якою буде погода на Водохреща Фото: дівчина з парасолькою (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У вівторок, 19 січня, погода в Україні на Водохреща буде морозною. На заході країни прогнозується сніг.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Так, завтра буде без істотних опадів. Лише вдень на Закарпатті, Прикарпатті та в Карпатах очікується невеликий сніг. На дорогах місцями очікується ожеледиця. Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі опуститися до -17 -22 градусів, у північно-західних областях місцями до 25 градусів морозу, вдень -11 -16 градусів. На Закарпатті та крайньому півдні України вночі очікується -10 -15 градусів, а вдень -4 -9 градусів.

У Києві 19 січня буде холодно і без опадів. Температура вночі опуститься до -20 -18 градусів, а вдень температура складе 13-15 градусів морозу. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с.

Нагадаємо, через сильні морози по Україні розвернули понад 4 тисячі пунктів обігріву. Поточний тиждень в Україні крім морозів принесла в Україну і рясні снігопади. Хуртовини пройшли по всій країні.

Крім того, в "Укренерго" виключають введення графіки аварійних відключень (так званих "віялових відключень") через значне похолодання в Україні. Такі заходи поки не плануються.

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