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Сильные морозы и снег на западе: какой будет погода на Крещение

Новина українською → Украина, Понедельник 18 января 2021 17:13
Сильные морозы и снег на западе: какой будет погода на Крещение Фото: девушка с зонтиком (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Во вторник, 19 января, погода в Украине на Крещение будет морозной. На западе страны прогнозируется снег.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Так, завтра будет без существенных осадков. Лишь днем на Закарпатье, Прикарпатье и в Карпатах ожидается небольшой снег. На дорогах местами ожидается гололед. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью опуститься до -17 -22 градусов, в северо-западных областях местами до 25 градусов мороза, днем -11 -16 градусов. На Закарпатье и крайнем юге Украины ночью ожидается -10 -15 градусов, а днем -4 -9 градусов.

В Киеве 19 января будет холодно и без осадков. Температура ночью опустится до -18 -20 градусов, а днем температура составит 13-15 градусов мороза. На дорогах местами гололед. Ветер западный, 5-10 м/с.

Напомним, из-за сильных морозов по Украине развернули более 4 тысяч пунктов обогрева. Текущая неделя в Украине помимо морозов принесла в Украину и обильные снегопады. Метели прошли по всей стране.

Кроме того, в "Укрэнерго" исключают введение графика аварийных отключений (так называемых "веерных отключений") из-за значительного похолодания в Украине. Такие меры пока не планируются.

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