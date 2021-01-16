ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Через сильні морози в Україні відкрили більше 4 тисяч пунктів обігріву

Новость на русском → Київ, Субота 16 січня 2021 11:30
Через сильні морози в Україні відкрили більше 4 тисяч пунктів обігріву Фото: пункт обігріву (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Через сильні морози в Україні розгорнуто 4 тис. 227 пунктів обігріву. З них місцевим самоврядуванням - 4 тис. 200 стаціонарних пунктів, а ДСНС - 27 мобільних пунктів обігріву на базі наметів та транспортних засобів.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як зазначається в повідомленні, усі пункти ДСНС встановлено із дотриманням всіх вимог санітарно-гігієнічних норм та правил пожежної безпеки. Вони забезпечені засобами обігріву на твердому паливі, медичними аптечками та вогнегасниками. У пунктах обігріву організовано цілодобове чергування рятувальників.

Нагадаємо, з початку прогнозованого зниження температурних показників, рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в регіонах розпочали свою роботу пункти обігріву. Це зроблено з метою недопущення випадків обмороження та загибелі людей.

Як повідомляло РБК-Україна, у суботу, 16 січня, Україні очікується значне зниження температури: вночі до 12-18 градусів морозу. За даними Укргідрометцентру, місцями в північних областях до 21 градусів морозу, вдень до 10-16 градусів морозу. Протягом 17-18 січня холодна погода утримається.

Нагадаємо, НЕК "Укренерго" виключає введення графіку аварійних відключень (так звані "віялові відключення") через значне похолодання в Україні. Такі заходи наразі не плануються.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події морозы холод Погода
NEWS
Зеленський поскаржився Меркель на відсутність прогресу щодо Донбасу
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин Зеленський поскаржився Меркель на відсутність прогресу щодо Донбасу
DAILY
Стали в чергу. Чому Україна ще не почала вакцинацію проти COVID-19
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Стали в чергу. Чому Україна ще не почала вакцинацію проти COVID-19