"Укренерго" виключає "віялові відключення" через сильні морози

НЕК "Укрнерго" виключає введення графіку аварійних відключень (так звані "віялові відключення") через значне похолодання в Україні. Такі заходи наразі не плануються.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Як зазначається в повідомленні, протягом 16-20 січня 2021 року за прогнозом очікується значне зниження середньодобової температури повітря по всій території України в середньому до -17 градусів. Ця обставина спричинює сезонне збільшення обсягів споживання електричної енергії, яке в пікові години доби може зростати на величину до 3000 МВт і загалом сягати 25 000 тис. МВт.

Для проходження цього складного періоду НЕК "Укренерго" визначило низку заходів для балансування енергосистеми та покриття додаткового навантаження в години ранкового та вечірнього максимумів споживання. Ключовими заходами є збільшення виробництва електроенергії на ГЕС та ГАЕС, а також підвищення рівня навантаження теплових електростанцій (ТЕС).

За даними компанії, для балансування енергосистеми позитивним фактором є включення в роботу з 15 січня 2021 року 5-го енергоблоку Запорізької АЕС (ЗАЕС), а також продовження роботи 1-го енергоблоку ЗАЕС до кінця доби 22 січня 2021 року.

"Крім того, зважаючи на появу в пресі публікацій щодо нібито можливості введення графіку аварійних відключень (так звані "віялові відключення"), повідомляємо, що такі заходи наразі не плануються", - йдеться в повідомлені.

Щодо використання іншого інструменту, а саме графіків обмеження потужності (ГОП), то даний інструмент не має жодного відношення до так званих "віялових відключень" і не передбачає відключення споживачів, додали в прес-службі.

Як повідомляло РБК-Україна, в Україні з 15 по 20 січня очікується значне похолодання з нічними морозами до 18 градусів.

У Києві через морози скасували проведення сезонних і традиційних сільськогосподарських ярмарків.