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Шмигаль: запис на щеплення від COVID допоможе отримати паспорт вакцинації, якщо його введуть

Новость на русском → Київ, Неділя 07 березня 2021 14:20
Шмигаль: запис на щеплення від COVID допоможе отримати паспорт вакцинації, якщо його введуть Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Україні з 1 березня розпочався запис на безкоштовну вакцинацію від COVID-19. Запис на щеплення допоможе українцям отримати паспорт про COVID-вакцинації, якщо його введуть у світі.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в Facebook.

"Цифрова система, розроблена Мінцифрою і МОЗ, допоможе в майбутньому всім вакцинованим отримати підтвердження щеплення від COVID-19 у випадку, якщо у світі будуть введені так звані паспорти вакцинації", - написав він.

Шмигаль зазначив, що на вакцинацію вже записались понад 155 тисяч осіб.

Він також нагадав, що на вакцинацію можна записатися за допомогою програми "Дія" або зателефонувавши в національний контакт-центр МОЗу.

Нагадаємо, 6 березня прищепили від коронавірусу 1279 осіб. З початку вакцинації в країні щеплення від COVID-19 отримали 17 037 осіб.

Крім того, в Україні змінили національний план вакцинації, дозволивши позачергові щеплення громадських діячів.

Зазначимо, пізніше у Центрі громадського здоров'я назвали умови позачергової вакцинації від коронавірусу.

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