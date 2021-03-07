В Україні вакциновано від COVID понад 17 тисяч осіб
Фото: вакцинація (РБК-Україна)
В Україні за минулу добу, 6 березня, прищепили від коронавірусу 1279 осіб. З початку вакцинації в країні щеплення від COVID-19 отримали 17 037 осіб.
Всі щеплені громадяни отримали першу дозу вакцини від COVID. Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:
- Дніпропетровська область - 50 щеплень;
- Донецька область - 470 щеплень;
- Закарпатська область - 30 щеплень;
- Запорізька область - 30 щеплень;
- Київська область - 110 щеплень;
- Кіровоградська область - 40 щеплень;
- Луганська область - 120 щеплень;
- Львівська область - 40 щеплень;
- Миколаївська область - 9 щеплень;
- Одеська область - 60 щеплень;
- Рівненська область - 30 щеплень;
- Тернопільська область - 140 щеплень;
- Херсонська область - 20 щеплень;
- Чернігівська область - 30 щеплень;
- Черкаська область - 100 щеплень
За вчора найбільше щеплень зробили в Донецькій області (470). Найбільше щеплень з початку вакцинації провели в Донецькій області (1940), найменше - в Закарпатській області (314).
Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили понад 7 тисяч нових випадків зараження коронавірусом. Найбільше випадків виявили в Житомирській і Львівській областях.
Раніше повідомлялося, що на вакцинацію записалися вже більше ніж 127 тисяч українців.