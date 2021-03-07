Шмыгаль: запись на прививку от COVID поможет получить паспорт вакцинации, если его введут

В Украине с 1 марта началась запись на бесплатную вакцинацию от COVID-19. Запись на прививку поможет украинцам получить паспорт о COVID-вакцинации, если его введут в мире.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook.

"Цифровая система, разработанная Минцифрою и Минздравом, поможет в будущем всем вакцинированным получить подтверждение прививки от COVID-19 в случае, если в мире будут введены так называемые паспорта вакцинации", - написал он.

Шмыгаль отметил, что на вакцинацию уже записались более 155 тысяч человек.

Он также напомнил, что на вакцинацию можно записаться с помощью приложения "Дия" или позвонив в национальный контакт-центр Минздрава.