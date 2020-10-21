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Шмигаль закликав регіони надавати пропозиції по розширенню фонду ліжок

Автор: Юлія Струк

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав регіони надавати пропозиції про розгортання мобільних госпіталів та розширення ліжкового фонду. У середу він провів селекторну нараду з керівниками областей щодо поширення COVID-19 в Україні.

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Про це повідомляє урядовий портал.

Шмигаль зазначив, що за розрахунками РНБО, у найближчі тижні можливе суттєве зростання захворюваності на COVID-19 у Львівській області. Прем’єр закликав голів обласних державних адміністрацій переходити від спостережного контролю до активних дій.

"Треба вже ухвалювати рішення про перепрофілювання лікарень. Надавайте пропозиції про розгортання мобільних госпіталів та прорахунки, наскільки можливо розширити ліжковий фонд. Усім вже прийшла субвенція, і до кінця місяця 80% ліжкомісць мають бути забезпечені подачею кисню", - сказав глава уряду.

Крім того, він доручив головам Одеської, Харківської, Донецької, Львівської ОДА та Київської міськадміністрацій проводити на регулярній основі засідання комісій ТЕБ та НС спільно з органами місцевого самоврядування.

Нагадаємо, дані МОЗ свідчать, що в Києві і восьми областях України лікарняні ліжка для лікування коронавірусу зайняті більш ніж на 70%. Усього в країні зайняті 66,2% ліжок.

Як писало РБК-Україна, за добу в Україні зафіксували два нових антирекорди по коронавірусу - захворіли 6719 осіб, а також 141 пацієнт помер.

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