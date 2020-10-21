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У Києві та восьми областях лікарняні ліжка заповнені більш ніж на 70%

Новость на русском → Україна, Середа 21 жовтня 2020 11:16
У Києві та восьми областях лікарняні ліжка заповнені більш ніж на 70% Фото: медики (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

У Києві та восьми областях України лікарняні ліжка для лікування коронавірусу зайняті більш ніж на 70%. Всього в країні зайняті 66,2% ліжок.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, понад 70% лікарняних ліжок зайняті в Києві (70,7%), а також Донецькій (100%), Сумській (96,8%), Одеській (94,4%), Луганській (85,8%), Полтавській (82,5%), Запорізькій (72,5%), Хмельницькій (73,1%) та Чернігівській (74,2%) областях.

При цьому лише в Житомирській області лікарняні ліжка зайняті менше ніж на половину - 47,4%.

Водночас в Україні немає жодного регіону, готового до ослаблення карантину. У всіх регіонах перевищено показник захворюваності коронавірусом. У середньому по країні цей показник становить 200,8 при нормі 40. Найгірша ситуація в Сумській області - 340,9. У Києві він становить 215,7.

Нагадаємо, за добу в Україні зафіксували два нових антирекорди по коронавірусу - захворіли 6719 осіб, а також 141 пацієнт помер.

Раніше РБК-Україна писало, що зростання кількості нових випадків зараження коронавірусом у МОЗ пов'язують з циркуляцією вірусу і його циклічністю.

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