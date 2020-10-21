Мобильные госпитали и больше койкомест: Шмыгаль ждет предложений от регионов

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал регионы предоставлять предложения о развертывании мобильных госпиталей и расширении коечного фонда. В среду он провел селекторное совещание с руководителями областей по распространению COVID-19 в Украине.

Об этом сообщает правительственный портал.

Шмыгаль отметил, что по расчетам СНБО, в ближайшие недели возможен существенный рост заболеваемости COVID-19 во Львовской области. Премьер призвал глав областных государственных администраций переходить от наблюдательного контроля к активным действиям.

"Надо уже принимать решения о перепрофилировании больницы. Предоставляйте предложения о развертывании мобильных госпиталей и просчеты, насколько возможно расширить коечный фонд. Всем уже пришла субвенция, и до конца месяца 80% койкомест должны быть обеспечены подачей кислорода", - сказал глава правительства.

Кроме того, он поручил председателям Одесской, Харьковской, Донецкой, Львовской ОГА и Киевской горадминистраций проводить на регулярной основе заседания комиссий ТЭБ и ЧС совместно с органами местного самоуправления.

Напомним, данные Минздрава свидетельствуют, что в Киеве и восьми областях Украины больничные койки для лечения коронавируса заняты более чем на 70%. Всего в стране заняты 66,2% кроватей.

Как писало РБК-Украина, за сутки в Украине зафиксировали два новых антирекорда по коронавирусу - заболели 6719 человек, а также 141 пациент умер.