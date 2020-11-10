Шмигаль пояснив необхідність карантину вихідного дня

Карантин вихідного дня дозволить Україні уникнути продовження стрімкого зростання захворюваності коронавірусом і зафіксувати її на поточному рівні. Повний локдаун завдав би непоправної шкоди економіці.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у програмі "Hard Влащенко".

Він зазначив, що локдаун вихідного дня дозволить працювати економіці в теперішньому режимі, без обмежень у будні. Якби держава ввела повноцінний локдаун, то до кінця року мала б проблеми з здійсненням виплат з бюджету, в тому числі і соціальних.

"Локдаун вихідного дня - це можливість, не зупиняючи економіку в робочий час, зупинити ось цей геометричний ріст пандемії і зафіксувати його хоча б на поточному рівні. Локдаун на два тижні нічого не дасть, за розрахунками він повинен бути мінімум три тижні", - сказав Шмигаль.

За словами прем'єр-міністра, нові заходи дозволять зупинити захворюваність на поточному рівні, що дасть можливість уникнути колапсу медичної системи.

"Це не дасть падіння, але допоможе зафіксувати захворюваність на одному рівні і дозволить медичній системі обробляти ту кількість хворих, яка буде надходити", - підкреслив Шмигаль.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що тривалість карантину вихідного дня буде залежати від того, чи вдасться стабілізувати ситуацію з поширенням коронавірусу.

Нагадаємо, найближчим часом в Україні введуть карантин вихідного дня. Пропонується вводити жорсткий карантин з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

Очікується, що по суботах і неділях буде заборонена робота торгово-розважальних центрів, спортзалів, фітнес-центрів, басейнів, а також робота театрів і проведення масових заходів. Крім того, буде заборонено приймати відвідувачів у барах, ресторанах, кафе і установах розважальної сфери.