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Шмыгаль объяснил необходимость карантина выходного дня

Автор: Роман Тверденко

Карантин выходного дня позволит Украине избежать продолжения стремительного роста заболеваемости коронавирусом и зафиксировать ее на текущем уровне. Полный локдаун нанес бы непоправимый ущерб экономике.

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Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в программе "Hard с Влащенко".

Он отметил, что локдаун выходного дня позволит работать экономике в прежнем режиме, без ее ограничений в будни. Если бы государство ввело полноценный локдаун, то к концу года государство имело бы проблемы с осуществлением выплат из бюджета, в том числе и социальных.

"Локдаун выходного дня - это возможность, не останавливая экономику в рабочее время, остановить вот этот геометрический рост пандемии и зафиксировать его хотя бы на текущем уровне. Локдаун на две недели ничего не даст, по расчетам он должен быть минимум три недели", - сказал Шмыгаль.

По словам премьер-министра, новые меры позволят остановить заболеваемость на текущем уровне, что даст возможность избежать коллапса медицинской системы.

"Это не даст падения, но поможет зафиксировать заболеваемость на одном уровне и позволит медицинской системе обрабатывать то количество заболевших, которое будет поступать", - подчеркнул Шмыгаль.

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