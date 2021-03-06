Школи в Україні переводять на дистанційку: в яких областях і коли

Так, на дистанційне навчання переводять школи у Львівській області. Таке рішення прийняла 5 березня обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).

"За підсумками засідання комісії закладам загальної середньої, позашкільної, професійної передвищої і вищої освіти незалежно від форми власності, крім закладів дошкільної освіти, спеціальних навчальних закладів з 9 березня рекомендують перейти на віддалений режим навчання", - заявили у Львівській ОДА.

Також, з 15 березня школам рекомендували розпочати канікули.

Крім цього, на дистанційку перевели учнів середніх і старших класів в Закарпатській області. При цьому учням 1-4 класів дозволено відвідування шкіл. Також відкритими залишаються дитячим сади.

Одесі учні 5-11 класів переходять на дистанційне навчання з 15 по 19 березня. З 22 по 26 березня в одеських школах будуть канікули. При цьому учні молодших класів також зможуть навчатися дистанційно, якщо буде відповідне бажання у їхніх батьків.

Вінницької області на дистанційне навчання ще 3 березня перевели учнів 1-4 класів.