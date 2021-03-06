Школы в Украине переводят на дистанционку: в каких областях и когда

Так, на дистанционное обучение переводят школы во Львовской области. Такое решение приняла 5 марта областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

"По итогам заседания комиссии заведениям общего среднего, внешкольного, профессиональной предвысшего и высшего образования независимо от формы собственности, кроме учреждений дошкольного образования, специальных учебных заведений с 9 марта рекомендуют перейти на удаленный режим обучения", - заявили во Львовской ОГА.

Также с 15 марта школам рекомендовали начать каникулы.

Кроме этого на дистанционку перевели учеников средних и старших классов в Закарпатской области. При этом ученикам 1-4 классов разрешено посещение школ. Также открытыми остаются детским сады.

В Одессе ученики 5-11 классов переходят на дистанционное обучение с 15 по 19 марта. С 22 по 26 марта в одесских школах будут каникулы. При этом ученики младших классов также смогут учиться дистанционно, если соответствующее желание будет у их родителей.

В Винницкой области на дистанционное обучение еще 3 марта перевели учеников 1-4 классов.