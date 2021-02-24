RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Широкомасштабна провокація: в ООС відреагували на вчорашнє загострення на Донбасі

Автор: Роман Тверденко

Масові обстріли на Донбасі (всього - 22 обстрілу) 23 лютого є широкомасштабною провокацією. Її мета - дискредитація командирів армії та керівництва України.

Про це повідомляє пресс-служба операції Об'єднаних сил.

У штабі нагадали, що поблизу населеного пункту Зайцеве збройні формування РФ відкривали вогонь у бік українських позицій з мінометів 82-го калібру і гранатометів різних систем. В результаті обстрілу ворожих один військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення.

Неподалік Красногорівки противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру і станкових протитанкових гранатометів, а біля Пісків – з великокаліберних кулеметів, стрілецького та снайперської зброї.

Відзначається, що протягом вівторка бойовики багато разів запитували режим припинення вогню, після чого самі ж починали стріляти по українських позиціях.

Відомо також, що в ОРДЛО з 19 лютого поширювали інформацію про підготовку Збройних сил України до активних дій. Ці чутки "вкидали" і під час обстрілів.

"Метою провокації є дискредитація командирів усіх рівнів і військово-політичного керівництва держави перед партнерами і світовим співтовариством. Українська сторона повідомляє, що Збройні Сили України послідовно дотримуються режиму припинення вогню і взятих на себе зобов'язань", - повідомляється в заяві штабу ООС.

Українська сторона підготувала письмові ноти до СММ ОБСЄ, в які включить матеріали верифікації та фіксації порушень з боку російських бойовиків на Донбасі.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі вчора, 23 лютого, бойовики обстріляли мирне населення станкових протитанкових гранатометів. В результаті загинув один мирний житель.

Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі в результаті бойовиків загинув один український військовий, ще двоє - поранені. Всього противник 20 разів порушував режим припинення вогню.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Донбас
Читайте також
Бойовики на Донбасі чотири рази обстріляли позиції ООС
Загибель мирного жителя на Донбасі кваліфіковано як військовий злочин
Кабмін має намір відновити контроль над кордоном з Росією на Донбасі до 2025 року
Прогноз погоди