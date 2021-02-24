Широкомасштабная провокация: в ООС отреагировали на вчерашнее обострение на Донбассе

В штабе напомнили, что вблизи населенного пункта Зайцевое вооруженные формирования РФ открывали огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра и гранатометов различных систем. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, еще один – получил ранения.

Неподалеку Красногоровки противник вел огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов, а возле Песков – из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия.

Отмечается, что в течение вторника боевики многократно запрашивали режим прекращения огня, после чего сами же начинали стрелять по украинским позициям.

Известно также, что в ОРДЛО с 19 февраля распространяли информацию о подготовке Вооруженных сил Украины к активным действиям. Эти же слухи "вбрасывали" и во время обстрелов.

"Целью провокации является дискредитация командиров всех уровней и военно-политического руководства государства перед партнерами и мировым сообществом. Украинская сторона сообщает, что Вооруженные Силы Украины последовательно придерживаются режима прекращения огня и взятых на себя обязательств", - сообщается в заявлении штаба ООС.

Украинская сторона подготовила письменные ноты к СММ ОБСЕ, в которые включит материалы верификации и фиксации нарушений со стороны российских боевиков на Донбассе.