Шансів немає: Рубан пояснив, чому Київ не потрапить до "зеленої зони"

Після переходу на адаптивний карантин в Україні у Києва немає шансів на потрапляння до "зеленої зони". Більше того, ситуація може погіршитися, коли будуть поширюватися нові штами COVID-19.

"Шансів немає, тому що (в Києві, - ред.) велика кількість організованих колективів, міграція населення і збудники, які фіксуються в різних країнах, окрім України. Поширення британського і південноафриканського штаму не буде сприяти ситуації", - додав він.

Нагадаємо, раніше Рубан заявив, що з наступного тижня Київ буде перебувати в "жовтій зоні" адаптивного карантину, але через короткий час може перейти до "помаранчевої" з введенням більш жорстких обмежень.

Крім того, на його думку, вже за тиждень у Києві може різко збільшитися число нових випадків COVID-19. Це пов'язано з тим, що, швидше за все, складна епідеміологічна ситуація в західних областях вплине і на захворюваність у столиці.