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Шансов нет: Рубан объяснил, почему Киев не попадет в "зеленую зону"

Автор: Дмитрий Левицкий

После перехода на адаптивный карантин в Украине у Киева нет шансов на попадание в "зеленую зону". Более того, ситуация может ухудшиться, когда будут распространяться новые штаммы COVID-19.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал начальник Главного управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

"Шансов нет, потому что (в Киеве, - ред.) большое количество организованных коллективов, миграция населения и возбудители, которые фиксируются в разных странах, кроме Украины. Распространение британского и южноафриканского штамма не будет способствовать ситуации", - добавил он.

Напомним, ранее Рубан заявил, что со следующей недели Киев будет находиться в "желтой зоне" адаптивного карантина, но через короткое время может перейти в "оранжевую" с введением более жестких ограничений.

Кроме того, по его мнению, уже через неделю в Киеве может резко увеличиться число новых случаев COVID-19. Это связано с тем, что, скорее всего, сложная эпидемиологическая ситуация в западных областях повлияет и на заболеваемость в столице.

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