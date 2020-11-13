Росія на Донбасі вербує "миротворців" для Нагірного Карабаху, - розвідка

На окупованому Донбасі ведеться вербування так званих "миротворців" для Нагірного Карабаху. Одною з головних умов є наявність російського паспорта.

Про це на брифінгу заявила представник Міноборони Юлія Шевченко з посиланням на інформацію Головного управління розвідки.

Зокрема, за даними розвідки, окупаційні адміністрації приймають заходи, щоб прискорити примусову паспортизацію. Наявність російського паспорта є обов'язковою умови проходження служби в незаконних збройних формуваннях.

"Крім того, на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях здійснюється вербування осіб з російським громадянством з метою комплектування так званих "миротворчих" підрозділів для виконання завдань в Нагірному Карабасі", - зазначила Шевченко.

Також розвідка відзначає, що окупаційна адміністрація розглядає можливість обмеження прав для власників українських паспортів.

Нагадаємо, згідно з мирними угодами, Російська Федерація на п'ять років вводить миротворчий контингент в Нагорний Карабах в складі до 2 000 осіб з бронетехнікою і стрілецькою зброєю.

Також раніше було опубліковано карту розміщення миротворців РФ в регіоні.