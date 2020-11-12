Миротворці з бронетехнікою на невизначений термін: деталі місії РФ у Карабасі

Президент Росії Володимир Путін затвердив заходи для підтримання миру в Нагірному Карабасі. Вони передбачають розміщення російських миротворців у регіоні.

Відповідний указ опубліковано на російському порталі правової інформації.

Згідно з указом, Росія направляє до Нагірного Карабаху миротворчий контингент чисельністю до 1960 військовослужбовців зі стрілецькою зброєю, бронетранспортерами, автомобільною та спеціальною технікою.

Місія спрямовується на термін п'ять років з автоматичним продовженням на наступні п'ятирічні періоди. Російська місія може бути виведена після будь-якого з п'ятирічного строку, якщо за шість місяців до його завершення Азербайджан або Вірменія або заявлять про розірвання досягнутих угод щодо Нагірного Карабаху.

Миротворчий контингент розгорнуть вздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі та уздовж Лачинського коридору. При цьому російська ФСБ буде контролювати, щоб Вірменія забезпечувала транспортне сполучення між західними районами Азербайджану та Нахічеванською Автономною Республікою.

Ротація континенту буде проводитися не рідше двох разів на рік.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що правляча в Вірменії парламентська фракція "Мій крок" пропонує опозиції виступити проти присутності російських миротворців в Нагірному Карабасі. У країні тривають акції за відставку прем'єра Нікола Пашиняна, який підписав невигідні для Єревану мирні угоди.

Сьогодні Пашинян у зверненні до нації заявив, що вірменська армія в Карабасі могла опинитися в повному оточенні, в результаті чого 20 тисячам військових загрожували б полон або загибель.