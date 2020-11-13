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Україна не визнає "миротворцями" російських військових у Карабасі

Новость на русском → Відень, П'ятниця 13 листопада 2020 03:26
Україна не визнає "миротворцями" російських військових у Карабасі Фото: Євген Цимбалюк (twitter.com/YevheniiT)
Автор: Инна Собора

Росія не має жодних підстав називати миротворцями своїх військових, які були направлені в Нагірний Карабах. Окупація частини території України та Грузії ставить під сумнів ефективність "миротворчої" ролі Росії у регіоні Південного Кавказу.

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк, пише "Укрінформ".

Він наголосив, що триває агресія РФ в Україні, включаючи окупацію Криму.

"Російська Федерація... не має ані юридичних, ані моральних підстав називати свої військові підрозділи, віднині дислоковані у районі Нагірного Карабаху, миротворцями", - сказав Цимбалюк.

Він додав, що дії Росії по відношенню до інших держав "дискредитують поняття миротворчої місії як такої у сенсі міжнародного права загалом та Статуту ООН зокрема".

Водночас Цимбалюк наголосив на "послідовній та безумовній підтримці Україною суверенітету та територіальної цілісності Азербайджанської Республіки в межах її міжнародно визнаних кордонів".

Нагадаємо, прем'єр Вірменії та президенти Азербайджану і РФ підписали спільну заяву про припинення війни в Нагірному Карабасі з 10 листопада.

Згідно з документом, в зону конфлікту в Нагірному Карабасі будуть введені російські миротворці.

Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж Лачинського коридору розгортається миротворчий контингент РФ у кількості 1960 військовослужбовців зі стрілецькою зброєю, 90 бронетранспортерів, 380 одиниць автомобільної та спеціальної техніки. Термін їхнього перебування чітко не визначений.

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