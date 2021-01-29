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В Росії арештували українку. Звинуватили в побитті поліцейського на мітингу

Новость на русском → Москва, П'ятниця 29 січня 2021 16:14
В Росії арештували українку. Звинуватили в побитті поліцейського на мітингу Фото: українка на суді в РФ (кадр відео)
Автор: Дмитро Левицький

У Росії арештували уродженку України Ольгу Бендас. Її звинувачують у нібито побитті поліцейського на акції протесту на підтримку Олексія Навального.

Про це повідомило російське агентство "РИА Новости".

Російський суд вирішив арештувати українку на два місяці.

За версією російської поліції, Бендас під час мітингу в Москві декілька разів ударила поліцейського.

Нагадаємо, минулої суботи містами Росії пройшли акції протесту через арешт опозиціонера Олексія Навального. Акції супроводжувалися сутичками з силовиками та затриманнями протестувальників. Загалом на акціях по всій Росії затримали близько 4 тисяч учасників.

Як писало РБК-Україна, попри масові затримання під час минулих мітингів, прихильники Навального анонсували нові акції протесту на неділю, 31 січня.

Додамо, вчора московський суд вирішив залишити Навального під вартою. Російський суд відхилив апеляцію сторони захисту опозиціонера.

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