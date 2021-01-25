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Кількість затриманих на протести в Росії наближається до 4 000

Новость на русском → Москва, Понеділок 25 січня 2021 12:58
Кількість затриманих на протести в Росії наближається до 4 000 Фото: протести в Росії (фонтанка ру telegram10)
Автор: РБК-Україна

Кількість затриманих учасників протестів в Росії зросло до 3 711 осіб. Їх затримали на суботніх акціях на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомляє російський правозахисний медіапроект "ОВД-Інфо".

Повідомляється, що на даний момент відомо про 3 711 затриманих. Більшу частину - 1 455 осіб - затримано в Москві. Далі йдуть Санкт-Петербург - 557, Казань - 122, Новосибірськ - 98, Воронеж - 94.

Нагадаємо, раніше було відомо про затримання майже 3,3 тисячі учасників протестів в Росії.

Євросоюз, Британія і міжнародне співтовариство закликало владу відпустити всіх затриманих на мітингах.

Акції були анонсовані на 23 січня після арешту опозиціонера Олексія Навального. Його затримали відразу після прильоту до Росії з Німеччини, суд відправив його під варту на 30 діб. На протести минулої суботи вийшли десятки тисяч людей по всій Росії. Влада наполягає, що акції є незаконними, тому силові органи проводили масові затримання.

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що в акціях брало участь "мало людей", а за Володимира Путіна "голосує значно більше".

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