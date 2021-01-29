В России арестовали украинку. Обвинили в избиении полицейского на митинге

Фото: украинка на суде в РФ (кадр видео)

В России арестовали уроженку Украины Ольгу Бендас. Ее обвиняют в якобы избиении полицейского на акции протеста в поддержку Алексея Навального.

Об этом сообщил российское агентство "РИА Новости".

Российский суд решил арестовать украинку на два месяца.

По версии российской полиции, Бендас во время митинга в Москве несколько раз ударила полицейского.

Напомним, в минувшую субботу по городам России прошли акции протеста из-за ареста оппозиционера Алексея Навального. Акции сопровождались столкновениями с силовиками и задержаниями протестующих. В общем на акциях по всей России задержали около 4 тысяч участников.

Как писало РБК-Украина, несмотря на массовые задержания во время прошлых митингов, сторонники Навального анонсировали новые акции протеста в воскресенье, 31 января.

Добавим, вчера московский суд решил оставить Навального под стражей. Российский суд отклонил апелляцию стороны защиты оппозиционера.